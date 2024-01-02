شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تجهيز مقار اللجان استعداداً لامتحان الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية:
- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.
- مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل .
- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.
- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.
- التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.
- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.
- توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" - داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها.
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