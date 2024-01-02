87 % من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط الكيانات التعليمية الوهمية

وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الكيانات التعليمية الوهمية، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الكيانات التعليمية الوهمية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012