شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مصر نجحت فى استمرار المياه على رأس أجندة العمل المناخى بـcop28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن مصر نجحت خلال مشاركتها بفعاليات مؤتمر المناخ COP28 فى الاستمرار في وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمى، وإدراج المياه في قرارات مؤتمر المناخ على غرار ما تحقق في مؤتمر COP27، مع الإستمرار في حشد الدعم من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe ، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 مع الدول الرائدة في ملف المياه في الاطار متعدد الاطراف و الاممي .

وأضاف سويلم أن شاركت مصر بفاعلية في الاسبوع العالمى للمياه في ستكهولم في شهر أغسطس 2023 ، وقمة المناخ الإفريقية في كينيا في شهر سبتمبر 2023 .

وأوضح سويلم أنه دراكا لأهمية المياه ورفع درجة الإهتمام الدولى بقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية.. فقد شاركت الوزارة في العديد من الفعاليات الدولية الهامة مثل "قمة الأمم المتحدة للمياه" والتي عُقدت في نيويورك في شهر مارس 2022 ، حيث بذلت مصر مجهودات متميزة وناجحة خلال المؤتمر لرفع مكانة المياه في النظم الوطنية والدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه ، كما تم إعتماد مبادرة AWARe من خلال "الحوار التفاعلي : المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة" برئاسة مصر واليابان والذى تم عقده خلال مؤتمر الامم المتحدة للمياه .

كما تولت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة في شهر فبراير من عام 2023، واستضافت مصر اجتماعات الدورة الثالثة عشر للجمعية العامة للمجلس بالقاهرة في شهر يونيو 2023 ، ومشاركة مصر كرئيس للأمكاو في إجتماعات المجلس التنفيذي للأمكاو في شهر أكتوبر 2023 بناميبيا .

وسعت مصر خلال رئاستها للأمكاو وما زالت تسعى لتعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية لخدمة قضايا المناخ بالقارة .

وأشار إلى أنه تم خلال العام الماضى تنظيم إسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر الى 2 نوفمبر 2023 ، والذى إشتمل على عقد 8 فعاليات رفيعة المستوى و 5 جلسات عامة و 36 جلسة فنية وعلمية و 12 حدث جانبى و 7 ورش عمل و (5) مسابقات و (2) زيارة ميدانية ، وذلك بحضور (1500) مشارك و (800) ضيف من 62 دولة ومشاركة (64 aمنظمة دولية وإقليمية ووطنية و (450) متحدث و (23) عارض بالمعرض المقام على هامش الإسبوع .