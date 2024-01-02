شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى البصل فى يناير والان مع تفاصيل الخبر
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية لـ محصول البصل في الآتي:
محصول البصل الفتيل فى الوجه القبلى:
1- الاستمرار في نقاوة الحشائش
محصول البصل الفتيل فى الوجه البحرى:
1- الاستمرار في نقاوة الحشائش .
2- اجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها .
3- استمرار الري بانتظام.
انتاج محصول البصل من البصيلات فى الوجه القبلى
1- الاستمرار في الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة.
2- تجهيز الأرض لزراعة مشاتل لأنتاج البصيلات بنفس طريقة المشاتل ويراعى.
3- اختار الصنف جيزة 6 محسن.
4- معدل التقاوى 30 كجم/فدان عند الزراعة اليدوية في خطوط، 20-25 كجم/فدان عند الزراعة بالسطارة ، 40 كجم عند الزراعة اليدوية نثرا.
5- اجراء رية المحاياة بعد اسبوع ولا تترك الأرض تتشقق على البادرات .
6- اضافة الدفعة السمادية الأولى بمعدل 30-وحدة ازوت للفدان او 100 كجم نترات نشادر بعد الزراعة بثلاث أسابيع.
انتاج بذور البصل " البصل الروس"
1- اجراء العزيق للمرة الثانية واضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل 45 كجم وحدة ازوت / فدان او 150 كجم نترات النشادر / فدان بعد شهر من زراعة الأبصال .
2- اجراء الرش الوقائي بعد مرور حوالي شهر 30-40 يوم من الزراعة بالمبيدات الموصي بها. .
3- اجراء عملية الري بانتظام.
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