أخبار مصر

تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى البصل فى يناير

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى البصل فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر يناير.

 

‎وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية لـ محصول البصل في الآتي:

 

محصول البصل الفتيل فى الوجه القبلى:

 

1- الاستمرار في نقاوة الحشائش

 

محصول البصل الفتيل فى الوجه البحرى:

 

1- الاستمرار في نقاوة الحشائش .

2- اجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها .

3- استمرار الري بانتظام.

 

انتاج محصول البصل من البصيلات فى الوجه القبلى

 

1- الاستمرار في الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة.

2- تجهيز الأرض لزراعة مشاتل لأنتاج البصيلات بنفس طريقة المشاتل ويراعى.

3-  اختار الصنف جيزة 6 محسن.

4- معدل التقاوى 30 كجم/فدان عند الزراعة اليدوية في خطوط، 20-25 كجم/فدان عند الزراعة بالسطارة ، 40 كجم عند الزراعة اليدوية نثرا.

5-  اجراء رية المحاياة بعد اسبوع ولا تترك الأرض تتشقق على البادرات .

6-  اضافة الدفعة السمادية الأولى بمعدل 30-وحدة ازوت للفدان او 100 كجم نترات نشادر بعد الزراعة بثلاث أسابيع.

انتاج بذور البصل " البصل الروس"

 

1- اجراء العزيق للمرة الثانية واضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل 45 كجم وحدة ازوت / فدان او 150 كجم نترات النشادر / فدان بعد شهر من زراعة الأبصال .

2- اجراء الرش الوقائي بعد مرور حوالي شهر 30-40 يوم من الزراعة بالمبيدات الموصي بها. .

 

3- اجراء عملية الري بانتظام.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements