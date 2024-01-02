شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: الدولة المصرية تعمل على توفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة المصرية تعمل على توفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات في ضوء ما نعانيه من الشح المائي، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي.

وأضاف القصير، أن أهم هذه المشروعات "محطة بحر البقر 5.6 مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.3مليون م3/يوم – محطة الحمام 7.5 مليون م3/يوم" وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.

يشار إلى أنه تم تسجيل محطة بحر البقر في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.60 مليون م٣/ يوم ، وهى تضم 4 وحدات بتصرف 1.40 مليون م٣/ يوم/ وحدة ، كما يجرى تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة بطول 105 كيلومتر و 18محطة رفع لإستصلاح 456 ألف فدان بشمال سيناء ، كما تم تنفيذ مشروع المحسمة بطاقة مليون متر مكعب/ يوم لاستصلاح 50 ألف فدان.

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر حيث تبلغ كمية المياه المعاد إستخدامها في مصر حوالى 21 مليون م3/ يوم .