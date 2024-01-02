شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر: البحث العلمى الجاد والفعال القاطرة الحقيقة للتنمية والان مع تفاصيل الخبر
وأعلن رئيس جامعة الأزهر أن البحث العلمي الجاد والفعال يعد القاطرة الحقيقة للتنمية، لافتًا إلى أهمية ربط البحث العلمي بحاجة المجتمع.
وأشاد رئيس جامعة الأزهر بجهود المركز في مجال تدريب وتأهيل طلاب جامعة النيل على جهاز المخمر في المركز، وثمن رئيس الجامعة الاقتراح الذي تقدم به مدير المركز لعقد المؤتمر الأول للمركز بمشاركة القامات العلمية الكبيرة في مجال تكنولوجيا التخمرات، إضافة إلى الإشادة بتوجه المركز نحو تصنيع وتعبئة المنظفات، بجانب الموافقة على إصدار مجلة علمية للمركز تحمل اسم مجلة فيرمو، وأيضًا استعرض الاجتماع المقترح الخاص بتنظيم رحلات علمية لطلاب المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم إلى المركز، إضافة إلى ذلك بدء المركز في تجهيز بنك للسلالات الميكروبية بهدف استخدامه في البحث العلمي.
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