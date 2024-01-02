شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مبادرة صوتك مسموع تلقت 21349 شكوى خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً مُفصلاً عن جهود مبادرة ( صوتك مسموع ) خلال عام 2023 فى حل شكاوى المواطنين الواردة لها من خلال قنواتها المتعددة فى عدد من الملفات الهامة التى تعمل عليها المبادرة ومنها القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها مبادرة "صوتك مسموع" ، التى تساهم بدور كبير فى حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها، بالتعاون مع المحافظات والجهات المختصة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الصدد.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن عدد الرسائل التى وردت إلى مبادرة "صوتك مسموع" خلال عام 2023 بلغ حوالى 185843 رسالة ، حيث تضـمنت هذه الرسائل عـدد 21349 شكـوى تم حـل عدد 16950 شكوى بالإضافة إلى حل عدد 1658 شكوى من الشكاوى الجارى حلها شهريا طوال العام ليصل إجمالى ما تم حله خلال عام 2023 إلى 18608 شكوى بنسبة 87.2 % وجارى حل عدد 2741 شكوى بالتنسيق مع المحافظات و الجهات المختصة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن أكثـر الشكاوى جاءت فى ملف الاشغالات وبلغ عــــددها 8389 شكوى ثم القمامة8140 شكوى ومخالفات البــناء 2068 شكوى ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 1223 شكوى والفساد عدد 42 شكوى بالإضافة إلى 1462شكوى خاصة بتعريفة الركوب للسيارات وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه كافة الشكاوى بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن المبادرة تلقت خلال عام 2023 من خلال قنواتها المتعددة والمتنوعة عبر خدمة (الواتس آب) عدد 143481رسالة، وتضمنت 18389شكوى تم حل 14546 شكوى منها بنسبة 79.1%، كما تلقت الصفحة 41350 رســــالة من المواطنين، وتضمنت 2809 شكوى تم حل 2270 شكوى منها بنسبة 80.8%، بالإضافة إلى تلقى خدمة البريد الإليكترونى عدد 1012 رسالة وتضمنت 151شكــاوى تم حل134 شكاوى منها بنسبة 88.7% ، كما تلقت خدمة الخط الساخن خلال العام عدد 4061 اتصالا تليفونيا تضمن اقتراحات للمواطنين والاستفســارات عن الشكاوى المقدمة وبلاغات عن البناء المخالف وحالات تعدى على أرض زراعية وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات .

وقال وزير التنمية المحلية إن تعدد وتنوع قنوات التواصل لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم بالمبادرة ساهمت فى زيادة قدرتها على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف الفئات، حيث يستطيع كل منهم استخدام الوسيلة التى تناسبه لعرض مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها.

ووجه اللواء هشام آمنة فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين الواردة اليها، وسرعة حسمها، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة، والعمل المستدام على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين فى مختلف القطاعات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة وتعزيز ثقة المواطن فى الإدارة المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يتم التعامل مع الشكاوى الواردة سواء من حيث الاستجابة المباشرة أو إحالة الأمر إلى الجهات المعنية أو صعوبة الاستجابة لتعارضه مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل، مشيرًا إلى أن التعامل مع الشكاوى يتم بشكل دقيق وفى أسرع وقت ممكن ويتم التواصل المباشر مع أصحابها.

وفى السياق ذاته أِشار " أمنة " إلى قيام إدارة خدمة المواطنين بالوزارة بفحص 2357 شكوى بالتنسيق مع المحافظات من خلال بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء بالإضافة إلى 56 شكوى داخل قطاعات الوزارة و تم حلها .

جدير بالذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم شكواهم ومقترحاتهم والتواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة ،وهى رقم " الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك (www.facebook.com/sotakmasmwo)والبريدالإلكترونى [email protected] .