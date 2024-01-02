شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تبدأ تقييم الطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع بالمرحلة الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المدارس تقييم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول وشملت المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى الوطنية والتربية الدينية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وتربية مهنية للصف الأول الثانوى العام، وأكدت المديريات التعليمية أن المواد غير المضافة للمجموع تعقد ورقيا فى المدارس، مضيفة أنها مواد نجاح ورسوب ولا تضاف إلى مجموع الطالب.

وحددت المدارس تعليمات للطلاب لأداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع منها، الالتزام بالزى المدرسى وعدم اصطحاب الهاتف المحمول إلى المدرسة على الإطلاق والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة التباعد المكانى بين جميع الطلاب واحضار الأدوات الخاصة بأداء الامتحان فلن يسمح بتبادل الأدوات بين الطلاب استخدام القلم الأزرق فقط فى الكتابة الالتزام بموعد بدء اللجنة والتواجد بالمدرسة فى الساعة الثامنة والنصف مع ضرورة التأكد من سلامة أوراق الإجابة قبل البدء فى الإجابة وكتابة البيانات كاملة على ورقة الإجابة كما يمنع دخول الامتحان بأى كتب مدرسية أو أوراق خاصة بالمادة والتزام الهدوء داخل اللجان وعدم التحدث كما شددت على منع أى محاولات غش.