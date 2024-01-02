شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية تعلن قصف حشود عسكرية إسرائيلية بقذائف هاون فى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل فلسطينية صباح اليوم الثلاثاء، قصف حشود عسكرية إسرائيلية بقذائف هاون في منطقة المحطة بخان يونس.

وعلى جانب أخر، أعلن إعلام إسرائيلي، إطلاق عدة صواريخ من لبنان باتجاه شلومي في الجليل الغربي، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

واستشهد 4 شبان فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، فى بلدة "عزون" بمحافظة قلقيلية الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المُحتلة اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر أمنية، أن أربعة شبان استشهدوا، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة وإطلاقها الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين. وأفادت المصادر باستشهاد الشبان وليد اسماعيل رضوان (18 عاما)، وقصي جمال عدوان (21 عاما)، وإياد احمد شبيطة (22 عاما)، ومحمد عبد الفتاح رضوان (29 عاما)، واحتجاز جثمانيهم.

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