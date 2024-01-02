شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: أنفقنا 8 مليارات جنيه على تحسين البيئة والنظافة خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنجازات وزارة التنمية المحلية في مجال تحسين البيئة وبرنامج النظافة خلال عام 2023 ، مشيرًا الي أنه تم صرف مبلغ 8 مليار جنيه على تحسين البيئة وبرنامج النظافة حيث تم رفع تراكمات تاريخية قدرها (1.5) مليون طن كما تم رفع متولد يومي قدره 23 مليون طن كما تم تنفيذ مشروعات بنية أساسية وتسليم 1 محطة وسيطة ثابتة وتسليم 3 مصانع مخلفات وتسليم 10 مدافن صحية خلال العام الماضى، لافتاً أنه من المخطط صرف مبلغ 9 مليار جنيه خلال العام المالي 2023 – 2024 لرفع تراكمات تاريخية قدرها (2) مليون طن، ورفع متولد يومى قدره( 23.5) مليون طن واستكمال تنفيذ ( 5 ) محطة وسيطة ثابتة و(18) مدفن صحى.
وقال اللواء هشام آمنة أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لدعم البنية الأساسية اللازمة لتفعيل المنظومة موضحاً انه تم رفع كفاءة وإصلاح عدد 1692 معدة بتكلفة 200 مليون لضمان عدم تعطلها ورفع كفاءة المنظومة، مشيرًا إلي دعم الوزارة لمشاركة القطاع الخاص وتشجيع الشباب علي المشاركة والمبادرات المجتمعية في هذا الشأن مؤكداً ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية والصحية لمنظومة العمل مع تدريب كافة الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال وادماج القطاع غير الرسمي في المنظومة والاستفادة من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال النظافة.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى قيام الوزارة بتقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء لإحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة ، مشيراً الي ضرورة الدراسة العلمية لكل خطوات المنظومة والاستفادة من كافة الخبرات في هذا المجال .
وحول تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات، لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الزراعة في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم نهو تنفيذ (15) مجزر حكومي خلال عام 2023 وجاري تسليمهم لبدء عملهم بالتعاون مع القطاع الخاص والمحافظات للحفاظ علي الاستثمارات التي تم ضخها في هذا المشروع وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية للدولة .
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