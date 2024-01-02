شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة طعن زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية خلال مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية لي جاي-ميونج لهجوم أثناء لقاء مع صحافيين خلال زيارة لمدينة بوسان الساحلية جنوب البلاد اليوم الثلاثاء، وفق ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وأظهر فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي لحظة الطعن، فيما ظهر لي ممداً على الأرض.

وقالت الوكالة: "سقط لي وهو ينزف دماً في أعقاب تعرضه لاعتداء في الجانب الأيسر من العنق من قبل رجل مجهول الهوية".

وأضافت أن الحادث وقع "أثناء لقاء مع الصحافيين بعد أن تفقد موقع مطار غاديوكدو الجديد في مدينة بوسان".

ونشرت الوكالة صورة يظهر فيها السياسي على الأرض وجرحه مغطّى بمنديل.