شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تنفيذ 180 دورة لـ6897 من العاملين بالمحليات خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الجهود التى قام بها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال عام 2023 فى إطار الخطة التدريبية السنوية للمحليات والذى تنفذها الوزارة بالمركز.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالى عدد الدورات التدريبية التى تم تنفيذها خلال عام 2023 بلغت حوالى 180دورة تدريبية (منهم 20 دورة تم اضافتها على الخطه أثناء التنفيذ) و 83 دورة مستحدثة وجديدة تم تنفيذها لأول مرة واستفاد من جميع هذه الدورات المنفذة فى عام 2023 حوالى 6897 متدرب على مدار 11 شهر بواقع42أسبوعًا تدريبيًا بإجمالى 1001يوم تدريبي، مؤكدًا على أن مركز سقارة يعمل على وضع نظامٍ للعمل يدعم المحافظات فى إدارة التغيير، الأمر الذى يمكن أن يجعل العاملين مُتكيفين وناجحين بشكلٍ فعال، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية.

وأكد اللواء هشام آمنة، في بيان اليوم، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، ودعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة فى المحليات، والتى تقوم بتنفيذه من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والذى يعتبر أحد أذرع الوزارة الذى يحقق رؤيتها وأهدافها فى بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية على أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل كافة العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الخطة التدريبية لعام 2023 جاءت لتلبى معظم الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات ومحدثة عن العام الماضى بنسبة 47%، حيث شملت الخطة التدريبية لهذا العام 180دورة تدريبية بنسبة زيادة فى عدد الدورات المنفذة بلغت30% وبنسبه زيادة فى عدد المتدربين بلغت 40%مقارنة بعام 2022.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى استمرار سريان شهادة الأيزو الدولية ISO 21001:2018 ليصبح مركز التنمية المحلية بسقارة فى مصاف المؤسسات التدريبية العالمية، ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، بضرورة بناء قدرات العاملين فى المحليات وفقاً لأحدث البرامج التدريبية التى تتناسب مع الجمهورية الجديدة التى تعمل جميع أجهزة الدولة على تنفيذها فى كافة القطاعات التنموية والخدمية، حيث قامت لجان المجلس الوطنى للتدريب والتعليم خلال شهر ديسمبر2023بمراجعة الإجراءات والمعايير التى ينفذها مركز التنمية المحلية للتوافق مع معايير المواصفات الدوليةISO21001:2018 ،وأوصت بحصوله على الشهادة الدولية، وبما يحقق ضبط العملية التدريبية وفق المبادئ والاجراءات المعمول بها عالمياً، ليصبح مركز سقارة للتدريب مؤسسة تدريبية عالمية، تعمل على بناء قدرات العاملين بالمحليات وفق أحدث النظم الدولية للتدريب، بما يساهم فى كفاءة الأداء الوظيفى وتعزيز الارتقاء بعملية الإصلاح الإدارى بالدولة.

ولفت وزير التنمية المحلية، الى ان الدورات التدريبية التى ينفذها مركز سقارة تهدف الى تطوير اداء المتدربين وتقويم سلوكهم، وتبادل الخبرات بين المتدربين والاستفادة من التجارب الناجحة بالمحليات ونشرها، واكتشاف المتميزين من المتدربين ورعايتهم، وشرح وتوحيد مفاهيم الكتب الدورية والقرارات، وتوحيد المفاهيم والعمليات والإجراءات التنفيذية المطبقة للقوانين المتعلقة بالمحليات، لافتًا الى أهمية العائد من تلك الدورات وهى تحقيق اهداف الدولة والمجالس النيابية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وزيادة رضا المواطن عن المحليات، ومسايره التقدم العصرى والتكنولوجي، وتوسيع قاعدة اختيار القيادات الكفء، وتطوير اداء المحافظات وكياناتها التنظيمية، وإعادة هندسة وتوحيد دورات العمل بالمحافظات.

وأضاف اللواء هشام آمنة ، أن الدورات التدريبية التى يعقدها مركز سقارة تساهم فى تحقيق توجهات الدولة واستراتيجياتها (المبادرات الرئاسية / تكليفات الحكومة)، وزيادة القدرات الوظيفية التخصصية، وتطوير الأداء الوظيفي، وزيادة القدرات الشخصية والقيادية والاشرافية ، بالإضافة الى تطوير الأداء الفردى وذلك لبناء صف ثانى من القادة مؤهل للعمل حاليا وفى المستقبل، وتطوير منظومة الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات وتقويه العلاقة معها ودعمها بالمدربين .