شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار البصل اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت استقرارا اليوم : ‏-البصل بـ 18 جنيها. -الطماطم بـ10.5 جنيه . ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 12جنيها. بطاطا بـ11 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها . ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 45 جنيها . ‏‎‏‎‏-الليمون بـ17 جنيها. الفاصوليا الخضراء 20 جنيها -جوافة بـ 20 جنيها. يوسفي بلدى 13.3 جنيه -الموز البلدى بـ 18 جنيها.

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