شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر وزير النقل لبحث تعظيم سياحة اليخوت فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، فعاليات مؤتمر وزارة النقل الخاص بتعظيم سياحة اليخوت في مصر وسبل تدعيم إنشاء المراين المحلية والدولية وذلك بحضور، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، رئيس قطاع النقل البحري، ورؤساء الموانئ المصرية، وعدد من المستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت وإنشاء المراين، ومستثمري القرى والمناطق والمقاصد السياحية على البحرين المتوسط والاحمر وخليجي السويس والعقبة ، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة.

يأتي انعقاد المؤتمر في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وفي ضوء ما نفذته وزارة النقل من إجراءات لتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية وكذلك ماتم من انشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الاجراءات و إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية عن طريق تلك النافذة الرقمية في 30 دقيقة فقط بدلا من استغراقه من 15 – 30 يوما سابقا.

وبالاضافة الى ماتم من تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية ، مع عدم التدخل فى مقابلات التراكى وإطلاق الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية فى إختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته والسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول بالاضافة الى قيام وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلا من شهر .