شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: إجراءات دخول سائح اليخوت إلى مصر يستغرق نصف ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل ، أنه تم التكليف من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بقرار رئيس الوزراء الذي أعلن ان قطاع النقل البحري هو المسؤول عن سياحة اليخوت في مصر، وعلى الفور تم دراسة اعداد اليخوت في العالم والاعداد التي توجد في البحر الأحمر والمتوسط وقناة السويس .

وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر منعقد الآن بمقر وزارة النقل، أن المشكلة الرئيسية كانت تأخير الإجراءات، وتم العمل على حل المشكلة، وأصبح يوجد منصة إلكترونية واحدة في قطاع النقل البحر،ي وتم الإعلان عنها ومن خلال المنصة يستطيع السائح أن يزور جميع الموانئ المصرية أو عدد منها أو جزر أو المقاصد السياحية، من خلال الدخول على المنصة ويسجل مكان الزيارة، ويقدم جدول بأول مكان يزوره، ويختار الأماكن التي سوف يزورها ومكان المغادرة، وبعدما يقدم الجدول في خلال نصف ساعة تأتي الموافقة ويتم تحديد الرسوم، ويدفع أون لاين.

وتابع الوزير خلال كلمته في مؤتمر وزارة النقل، لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وسبل تدعيم إنشاء المراين المحلية والدولية في مصر، المنعقد الأن بالوزارة بالعاصمة الإدارية، عند تواجد السائح في مصر ويريد عمل تغيير في الجدول أو يمد التوقيت يدخل على المنصة يكتب ما يريده ويتم التصديق في خلال نصف ساعة وبيان تفتيش السائح مرة واحدة في ميناء الوصول فقط وخلال المغادرة .