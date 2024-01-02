شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: مارينا الجلالة بالبحر الأحمر مقامة على أحدث النظم فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن مارينا الجلالة لا تحتاج إلى رفع كفاءة لأنها مدينة جديدة تم عملها على أحدث نظام في العالم من حيث العمق والمساحات والخدمات وتحتاج فقط صيانة، وهى أفضل المراين في البحر الأحمر.

واضاف الوزير خلال كلمته في مؤتمر وزارة النقل، المنعقد الآن لبحث تعظيم سياحة اليخوت في مصر وسبل تدعيم إنشاء المراين المحلية والدولية في مصر، أنه إذا احتاج المشغل أن يضيف بعض الخدمات أو المباني فلا مانع من ذلك، حيث أن المارينا يوجد بها فندقين ومدينة ألعاب ومجموعة من المحلات والمطاعم والبنوك ومنتج سياحي.

ووجه الوزير الدعوة إلى جميع المستثمرين المهتمين في سياحة اليخوت بالمشاركة والعمل في مارينا الجلالة.

يأتي انعقاد المؤتمر في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وفي ضوء ما نفذته وزارة النقل من إجراءات لتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية وكذلك ماتم من انشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الاجراءات و إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية عن طريق تلك النافذة الرقمية في 30 دقيقة فقط بدلا من استغراقه من 15 – 30 يوم سابقا

بالاضافة الى ماتم من تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية ، مع عدم التدخل فى مقابلات التراكى وإطلاق الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية فى إختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته والسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول بالاضافة الى قيام وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر .