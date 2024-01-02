شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فئات مستهدفة بلقاح الأنفلونزا الموسمية.. الأطفال حتى 5 سنوات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات المستهدفة بلقاح الأنفلونزا الموسمية والتى تضمنت:

١- الأطفال خلال السنين الخمسة الأولى من العمر.

٢- كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنه.

٣- أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر و القلب و أمراض الصدر والكبد والكلى.

٤- أصحاب المناعة الضعيفة نتيجة بعض الأمراض أو الأدوية المثبته لجهاز المناعة و من خضعوا لعمليات إستئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة.

٥- السيدات الحوامل. خاصة في الثلثين الثاني والثالث وحتي اسبوعين بعد الولاده

٦- العاملين بالمجال الصحي.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاحات الأنفلونزا تحمى من فيروسات الأنفلونزا، وهى عبارة عن حقنة تُعطى بإبرة فى الذراع.

وتابع الدكتور مصطفى محمدى رئيس المركز القومى للتطعيمات بفاكسير : ينشط المصل الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، ولكنه لا يوفر الحماية الكاملة مثل باقى التطعيمات، بل يقلل حدة الإصابة، وعدد مرات الإصابة بالأنفلونزا.