شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تطوير قطاع النقل يخدم الصناعة والزراعة والأيدى العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، العائد من قطاعات النقل بشكل عام ليست فقط المقابل المادى فقط، ولكن لدعم الصناعة والزراعة وتشغيل الأيدى العاملة، وأن العائد غير المباشر أكبر من العائد المباشر.

وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر بوزارة النقل لبحث تعظيم سياحة اليخوت فى مصر، أن دخول مصر مجموعة البريكس يشمل قطاعات النقل ومنها سياحة اليخوت، مشيرا إلى أنه جارى تدعيم إتاحة الخدمات اللوجستيك مثل تمويل اليخوت، لافتا إلى أنه يتم دراسة الأسعار التنافسية فى أسعار التصاريح فى الدول المجاورة لتقديم خدمة أكبر، وأنه جارى الاستفادة من الأنشطة السياحية فى مصر للترويج لسياحة اليخوت.

ويأتى انعقاد المؤتمر فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعظيم سياحة اليخوت فى مصر، وفى ضوء ما نفذته وزارة النقل من إجراءات لتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية وكذلك ما تم من انشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الاجراءات وإصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية عن طريق تلك النافذة الرقمية في 30 دقيقة فقط بدلا من استغراقه من 15 – 30 يوم سابقا.

بالإضافة الى ما تم من تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية ، مع عدم التدخل فى مقابلات التراكى وإطلاق الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية فى إختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته والسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول بالاضافة الى قيام وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر.