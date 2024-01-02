شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن انطلاق الندوة الشهرية الكبرى بمديرية القاهرة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف عن عقد الندوة الشهرية الكبري بمديرية أوقاف القاهرة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعنوان: " مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات" وتقام هذه الندوة بمسجد "على بن أبي طالب_ رضي الله عنه" شرق مدينة نصر، وذلك يوم الخميس 4 يناير 2024 م، عقب صلاة العشاء مباشرة، ويحاضر في هذه الندوة كل من:الدكتور عبدالله النجار - عضو مجمع البحوث الإسلامية،والدكتور أبوبكر يحي عبدالصمد وكيل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر،والدكتور خالد صلاح الدين علي.

وتأتي الندوة ضمن البرنامج الدعوي الجديد الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية منتصف ديسمبر الماضي في جميع المديريات تحت عنوان: "الندوة الشهرية الكبرى" ، والتي تنعقد شهريًّا عقب صلاة العشاء مباشرة.

من ناحية أخرى في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي ، تقام يوم السبت القادم الموافق 6/1/2024م، بعد صلاة العشاء "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" وعددها (48) ندوة، تحت عنوان: قاعدة " لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان " ونماذج من تطبيقاتها في حياتنا اليومية.

الي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ،و الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر و الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة(شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة : (23 – 24 جمادي الآخرة 1445هـ)، الموافق(4 - 5/1/2024م)، وتضم ثمانية من علماء وزارة الأوقاف ، وثلاثة من علماء الأزهر الشريف ، واثنين من أمناء الفتوى بدار الافتاء المصرية ، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل ".