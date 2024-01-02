شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: أكثر من 22 ألف شهيد و57 ألف جريح جراء العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 22185 شهيدا و57035 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضى، وفق ما أفادت به القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 207 شهداء و338 مصابا خلال 24 ساعة.

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