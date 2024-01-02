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وصول الدفعة الثالثة من المساعدات الباكستانية لغزة إلى مطار العريش الدولى

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القاهرة - سامية سيد - وصلت اليوم الثلاثاء، إلى مطار العريش الدولي بمصر طائرة خاصة من باكستان تحمل 20 طنا من المساعدات الإنسانية والطبية التي يحتاج إليها شعب غزة الشقيق.

 

وقام مسؤولون من سفارة باكستان في مصر بتسليم المساعدات إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لتسليمها بعد ذلك إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.

 

وقامت باكستان بتسليم أكثر من 200 طن من المساعدات الإنسانية والطبية لشعب غزة حتى الآن، وستواصل باكستان تزويدهم بالمساعدات الغوثية المطلوبة بشكل أساسي في المستقبل أيضًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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