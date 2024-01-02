شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة الثالثة من المساعدات الباكستانية لغزة إلى مطار العريش الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت اليوم الثلاثاء، إلى مطار العريش الدولي بمصر طائرة خاصة من باكستان تحمل 20 طنا من المساعدات الإنسانية والطبية التي يحتاج إليها شعب غزة الشقيق.

وقام مسؤولون من سفارة باكستان في مصر بتسليم المساعدات إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لتسليمها بعد ذلك إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.

وقامت باكستان بتسليم أكثر من 200 طن من المساعدات الإنسانية والطبية لشعب غزة حتى الآن، وستواصل باكستان تزويدهم بالمساعدات الغوثية المطلوبة بشكل أساسي في المستقبل أيضًا.