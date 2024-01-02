شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من الركاب على محطة مترو البوهى فى ثانى أيام التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محطة مترو البوهى بالخط الثالث للمترو، والتى تم تشغيلها أمس الإثنين تجريبيا، مع أول أيام العام الجديد 2024، ضمن 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، إقبالا كبيرا من الركاب فى ثانى أيام التشغيل.

وتقع محطة البوهى، فى شارع البوهى، وهى محطة علوية، وتخدم سكان المنطقة المحيطة بالكامل، وتقاطع شارع البوهى مع القومية.

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة، تقرر التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل على 6 محطات هي (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطـريق الدائري - محور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس السيسي لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

جدير بالذكر أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجري تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.

ويتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل.