شركة مياه القاهرة تنتهى من إحلال وتجديد خطوط بعين شمس.. صور

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة إنه فى إطار حرص الشركة على استدامة تقديم خدماتها لجميع العملاء فقد تم الانتهاء من بعض المشروعات ضمن خطة الشركة لإحلال وتجديد خطوط المياه بجميع مناطق القاهرة والتى تضمنت احلال وتجديد خطى المياه اقطار 1500مم و1200 مم بمنطقة عين شمس، التى تعد من المناطق الحيوية، ذات الكثافة السكانية، لما تمثله من أهمية كبرى، ويبلغ تعداد سكان حى عين شمس ما يزيد عن المليون ونصف نسمة، وكذلك إحلال وتجديد خطوط المياه فى نطاق أحياء النزهة ومصر الجديدة بطول 40 ألف متر.

بالإضافة للإنتهاء من أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800مم بطول 250م بالمحور الموازى عبد المجيد محمود بالمقطم، ومشروع احلال وتجديد خطوط المياه بمنطقة الزاوية الحمراء بطول 5كم، واحلال وتجديد خطوط المياه بالزيتون منطقة عيسى بن يزيد بطول 5كم.

وجدير بالذكر أن الشركة تقوم بإعادة الرصف وإعادة الشىء لأصله فور إنتهاء أى مشروع وذلك وفق جداول زمنية وخطط عمل تتضمن جميع مناطق وأحياء محافظة القاهرة.

وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار جهود الشركة، لتحسين وتطوير شبكات المياه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف مناطق القاهرة، مؤكدا أن عمليات الإحلال والتجديد نفذت بأحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية، مما يضمن استمرارية تدفق المياه بكفاءة عالية وتوفير خدمة مستدامة للمواطنين.