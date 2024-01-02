التنمية المحلية: إنشاء 9 مقار للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظات

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القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انجازات الوزارة خلال عام 2023 فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فى جميع المحافظات على غرار دول العالم المتقدمة والتى تهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقرى لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تُعد إنجازاً تاريخياً ونقلة كبيرة لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتى فى ضوء الملفات التى تعمل وزارة التنمية المحلية على متابعتها وتحقيقها تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما يخص التوسع فى إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومراكز خدمات مصر على مستوى جميع المحافظات، مما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد اللواء هشام آمنة، انه تم تشغيل عدد (9) مراكز سيطرة بمحافظات (بورسعيد - الإسماعيلية – السويس - الأقصر - جنوب سيناء- الغربية – والقليوبية – القاهرة- الدقهلية)، وسيتم افتتاح عدد (8) مركز سيطرة تشغيل تجريبى بمحافظات (الفيوم- بنى سويف-مطروح- الوادى الجديد – المنوفية –اسوان – البحر الأحمر – قنا) خلال الفترة القادمة، وتم تحديد مواعيد الافتتاح التجريبى لمراكز التحكم والسيطرة الموحدة من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظات وادارة الإشارة، مشيرًا إلى أنه جارى العمل على الانتهاء من ربط وتجهيز عدد (10) مراكز، موضحًا أن مراكز السيطرة تدعم جهود الدولة لضمان تدابير السلامة المختلفة من خلال استخدام أحدث التقنيات، والتى سيتم تعميمها لاحقا فى جميع المحافظات، وسيكون النظام الجديد قادرا على التعامل مع جميع الجهات المعنية للتحرك بكفاءة وسرعة لمساعدة المواطنين.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة صيانة جميع المعدات الهندسية المختلفة الخاصة بأعمال الحماية من مياه الأمطار والسيول تم عقد اجتماع بمشاركة وزراء الإسكان والموارد المائية والرى والبيئة مع المحافظين من خلال الفيديو كونفرانس بتاريخ 2023/10/09 للوقوف على مدى جاهزية المعدات ومحطات الصرف الزراعى وحالة الترع والمصارف لمواجهة اخطار السيول والأزمات، حيث تم اعداد حصر بالمعدات بالمحافظات وبلغت إجمالى المعدات الخاصة بمجابهة الأمطار والسيول (22523) تضمنت (20804) معدة خاصة بالمحافظات، و(1719) معدة خاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا وضع خطة زمنية لتنفيذ اعمال اصطفاف المعدات وبيان مدى جاهزيتها بالمحافظات وتم تشكيل لجنة من الوزارة تقوم بالمرور على المحافظات للتأكد من جاهزية المعدات مجابهة اخطار السيول والكوارث، حيث تم المرور على 8 محافظات وهي: (القاهرة – مطروح – الإسكندرية – القليوبية – المنوفية – الجيزة – الدقهلية – بورسعيد)

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه كلف الإدارة العامة للازمات بالوزارة بالتنسيق مع مسئولى مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، لتنفيذ دورة تدريبية متخصصة لتأهيل العاملين بمراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والمحافظات، مما يساهم فى تعظيم الاستفادة من التحول الرقمى لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكنًا، ويتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلى غرف العمليات التخصصية للجهات، حيث تم تنفيذ عدد (6) دورات فى إدارة الأزمات ومنتظر تنفيذ عدد (4) دورات خلال الفترة القادمة، كما تم تنفيذ عدد (4) دورات تدريبية لتأهيل العاملين بمراكز الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بالتنسيق مع إدارة الإشارة يستفيد منها 123 متدرب من جميع المحافظات وجارى الإعداد لتنفيذ عدد (4) دورات آخرى خلال الفترة القادمة، مضيفًا أنه تم تنفيذ مشروع صقر بالتنسيق مع قيادة الدفاع الشعبى فى عدد (12) محافظة وتضمنت فقرات المشروع المرور على اصطفاف المعدات لمجابهة الأمطار والسيول وفرض موقف طارئ وعمل تجربة ميدانية وكذلك المرور على مراكز الإغاثة.

وعلى جانب آخر...عرض اللواء هشام آمنة جهود الوزارة فى انشاء مركز خدمات مصر فى جميع المحافظات حيث انه تم افتتاح 3 مراكز خدمة فى محافظات جنوب سيناء وأسوان وشرم الشيخ بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسيتم افتتاح مركز خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة القامة، كما تم البدء فى التنفيذ ب4 محافظات وهى بالمقطم بمحافظة القاهرة، وبحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وبطنطا بمحافظة الغربية، وبالعريش بمحافظة شمال سيناء، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين مصر ودولة الإمارات فى مجال تطوير العمل الحكومى، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة، تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن الأهداف من إنشاء مركز خدمات مصر تشمل عدة أبعاد هى البعد الخدمى من خلال ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير على المواطنين فى كافة الخدمات المقدمة وتقليل زمن الحصول على الخدمة، ورفع نسبة الرضاء بين المواطنين، والمساهمة فى تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، كما يتضمن البعد الاقتصادى، تحقيق سياسة الشمول المالى عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى، واستدامة عمل المشروع بدون أعباء إضافية بموازنة الدولة، ويشمل البعد الفنى، تطوير وتطويع أدوات التحول الرقمى لتقليل زمن تقديم الخدمة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مركز الخدمات الحكومية يعمل من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبى الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال والأجانب، حيث يتم الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، ويقدم المركز خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقارى، وخدمات السجل التجارى، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.