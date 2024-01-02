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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اشتراكات المترو لكبار السن.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت اسعار اشتراكات المترو لكبار السن كالآتي :
تعريفة الإشتراكات الشهرية بداية من 2024 /1/1 لكبار السن
الشهر (لمدة 30 يوم) عدد الرحلات 60 رحلة
مرحلة واحدة 165 جنيه 9 محطات
مرحلتين منطقتين 230 جنيه اكثر من 9 محطات
ثلاث مراحل ثلاث او اربع مناطق 330 جنيه
اربع مراحل خمس و6 مناطق 350 جنيه
الاشتراك الربع سنوى لمدة 90 يوم) عدد الرحلات 180 رحلة
مرحلة واحدة 495 جنيه 9 محطات
مرحلتين منطقتين 690 جنيه اكثر من 9 محطات
ثلاث مراحل ثلاث او اربع مناطق 900 جنيه
اربع مراحل خمس و6 مناطق 950 جنيه.
وبدأت وزارة النقل اليوم، تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تشغيل تجريبى بجمهور، حيث بدأ تشغيل محطات (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج )، وشهدت المحطات اقبال كبير من الركاب.
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