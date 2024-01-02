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الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 ورابط تسجيل الاستمارة

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القاهرة - سامية سيد -  

 

وحددت المديريات التعليمية أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالى: 

 

 

- إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد وصورتين منه.

 

- إيصال رسوم التقدم للامتحانات، وهى 210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية، و410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة لامتحانات الثانوية العامة.

 

-إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالى 105 جنيهات.

 

-شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب ورقم تليفون الطالب.

 

- صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ورقم تليفونه.

 

- 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيا.

- الالتزام بالزى المدرسى للبنات فى الصور.

 

- بيان رسوب من المديرية للطلاب الراسبين و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات.

 

 

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تنطلق فى يونيو 2024.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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