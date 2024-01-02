شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 ورابط تسجيل الاستمارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وحددت المديريات التعليمية أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالى: - إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد وصورتين منه. - إيصال رسوم التقدم للامتحانات، وهى 210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية، و410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة لامتحانات الثانوية العامة. -إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالى 105 جنيهات. -شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب ورقم تليفون الطالب. - صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ورقم تليفونه. - 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيا. - الالتزام بالزى المدرسى للبنات فى الصور. - بيان رسوب من المديرية للطلاب الراسبين و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات. جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تنطلق فى يونيو 2024.

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