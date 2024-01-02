شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة خلال الفترة من يوم الاثنين 8/1/2024 حتى يوم الأربعاء 24/1/2024، بمناسبة الاحتفال بـ"عيد الميلاد المجيد"، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.