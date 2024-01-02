شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: فرنسا تعلن رسمياً إغلاق سفارتها فى النيجر حتى إشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت باريس الثلاثاء، إغلاق سفارتها في النيجر مؤكدة خططاً أعلنتها سابقاً بعد تدهور العلاقات بين البلدين على إثر التوتر فى العلاقات منذ يوليو الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "على مدى خمسة أشهر، واجهت سفارتنا عراقيل شديدة، مما جعل من المستحيل القيام بمهامها".

وأعلنت أن السفارة ستواصل عملها حالياً من باريس.