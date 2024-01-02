شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تنبؤات الأرصاد: يناير أبرد شهر فى الشتاء وتنخفض فيه درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أن فصل الشتاء بدأ 22 ديسمبر ومن أبرز ملامحه انخفاض درجات الحرارة خلال أيامه فى شهوره الثلاثة حيث يستمر الفصل قرابة 3 أشهر.

وأضاف مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن أبرد شهر فى فصل الشتاء هو شهر يناير فهو أكثر الشهور فى العام الذى تنخفض فيه درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية سواء فى فترات النهار أو فترات الليل.

وأشار الدكتور محمود شاهين، إلى أن الظواهر الجوية المعتادة التى عادة ما نشهدها فى فصل الشتاء هى تساقط الأمطار التى تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية قد تكون متوسطة وأكثر من المتوسط على القاهرة والوجه البحرى وتمتد إلى شمال الصعيد أحيانا وسيناء.

ولفت إلى أن فصل الشتاء معروف عنه أيضا نشاط الرياح الذى يزيد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، وارتفاع فى الأمواج لتصل لأكثر من 3 أمتار فى البحر المتوسط، وذلك خلال حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى قد يشهدها فصل الشتاء.