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صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة شلومى شمال إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة شلومى شمال إسرائيل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات فى غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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