شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الأربعاء 3 يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى غدا شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة احيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.

كما تشهد القاهرة الكبرى غدا طقس معتدل نهاراً على بارد ليلاً وفى الصباح الباكر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، الجيزة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والقليوبية العظمى 22 درجة والصغرى 13.