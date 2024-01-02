شكرا لقرائتكم خبر عن استخدم آلة التنبيه على فترات ..نصائح من الأرصاد للمواطنين بسبب الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الأرصاد الجوية، عدد من النصائح الهامة للمواطنين، وذلك بسبب الشبورة التى تؤثر على البلاد خلال هذه الفترة على الطرق والتى قد تصل إلى حد الضباب، وهذه النصائح تأتى كما يلى:

1- القيادة بهدوء تام

2 - لا تقود السيارة فى حال انعدام الرؤية.

3- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

4 - زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

5- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

6- فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

7- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

كما يشهد غدا طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء.

وأيضا متوقع غدا أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث (30) تقريبا) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.