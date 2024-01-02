شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: نساهم فى زيادة الرعاية الاجتماعية لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود شعبان، مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم كل فئات المجتمع، وصفا قراره بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن بالرحيم.

وقال مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بالتضامن الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سي بي سى، أن وزارة التضامن تسهم في زيادة الرعاية الاجتماعية لكبار السن والمتمثلة في دور رعاية المسنين من خلال تقديم برامج تأهيلية وتثقيفية واجتماعية.

وأوضح محمود شعبان أن توجيه الرئيس السيسي لصندوق تحيا مصر أن يساهم في توفير حياة كريمة لفئة كبار السن يكشف حجم اهتمام الرئيس بتلك الفئة.

وقال مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بالتضامن الاجتماعى، إن الرئيس السيسي طالب بضرورة زيادة الخدمات التي تقدم من قبل الوزارة للمسنين.