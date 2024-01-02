شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إعلامية عن وقوع انفجار بضاحية بيروت الجنوبية فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة سكاي نيوز، إن انفجارا ضخما وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، دون معرفة الأسباب حتى كتابة هذه السطور.

وتداول رواد موقع إكس، العديد من الصور والفيديوهات قيل عنها إنها للانفجار الذي وقع في بيروت.

وتظهر الصور ألسنة اللهب والدخان تتصاعد في سماء العاصمة اللبنانية، مع وجود عدد كبير من الأشخاص يهرعون من المكان.