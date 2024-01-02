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استشهاد مسئول فلسطينى كبير فى انفجار ضاحية بيروت اللبنانية

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القاهرة - سامية سيد - أفات قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أنه استشهد مسئول فلسطيني كبير في انفجار ضاحية بيروت اللبنانية، وفقا لوكالة رويترز.

 

وأكد مراسل القناة أن هناك مخاوف من أن يكون الانفجار ناجم عن عمل عدائي، لاسيما وأن طائرات استطلاع إسرائيلية كانت تحوم مؤخرا في أجواء العاصمة بيروت.

 

يواصل العدو الإسرائيلى اعتداءاته على مناطق جنوب لبنان، حيث استهدف أطراف بلدة عيتا الشعب الحدوديّة برشقاتٍ نارية.

 

وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبا، وقصف مدفعى متقطع من داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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