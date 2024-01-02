شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: صافرات الإنذار تدوى بتل أبيب وسماع دوى انفجارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن هناك صافرات الإنذار تدوى بتل أبيب وسماع دوى انفجارات.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات فى غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.