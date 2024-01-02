شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه لمدة 10 ساعات عن بعض مناطق أبو النمرس بالجيزة مساء الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق (أبو النمرس – ترسا - نزلة الأشطر- شبرامنت - منيل شيحة)، وذلك لمدة 10 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 5/ 1 / 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 6 / 1 / 2024. وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بخط المياه قطر 800 مم بطريق مصر أسيوط البطىء بأبو النمرس. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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