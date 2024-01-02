شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: 18.2% نموا بأرباح هيئة الأوقاف فى النصف الأول من العام المالى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت نسبة نمو فى إجمالي إيراداتها وأرباحها بلغت 18.2% خلال النصف الأول من العام المالي الحالى، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر الماضي مبلغًا وقدره مليارا و199 مليونا و717 ألفا و562 جنيها، بزيادة قدرها 184 مليونا و807 آلاف و616 جنيها، بنسبة تقدر بنحو 18.2% قياسا بما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022 / 2023، وبزيادة قدرها 299 مليونا و418 ألفا و302 جنيه، بنسبة قدرها 33.3% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 / 2022.

وقال وزير الأوقاف، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من أول ديسمبر الماضي حتى 31 من نفس الشهر بلغ 220 مليونا و121 ألفا و115 جنيها، بزيادة قدرها 34 مليونا و478 ألفا و761 جنيها، بنسبة تقدر بنحو 18.6% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2022 / 2023.

وأضاف أن الهيئة حققت سبعة أرقام قياسية، فكانت إيراداتها وأرباحها في أشهر: يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 م في كل منها الأعلى تحصيلًا على الإطلاق في تاريخ الهيئة، وكذلك ما تم تحقيقه في النصف الأول من العام المالي الحالي هو الأعلى تحصيلًا في تاريخ الهيئة.