شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث مجلس الوزراء: الدولة تعمل بكل طاقاتها من أجل وقف تخفيف أحمال الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه بناء على تلك الطلبات وجه رئيس الوزراء بالعمل على إعادة النظر في خطة تخفيف الأحمال، وبدلا من أن تكون على مدار اليوم يتم تخفيف الأحمال خلال ساعات النهار فقط بدءا من غد.

وتابع المستشار محمد الحمصانى: "ستظل فترة تخفيف الأحمال خلال ساعتين الفترة المقبلة، والدولة تعمل بكل طاقاتها من خلال الجهات المعنية المختلفة من أجل وقف تخفيف أحمال الكهرباء، ونأمل أن تكون لدينا القدرة خلال الفترة المقبلة على وقف تخفيف الأحمال، ولكن تخفيف الأحمال سيستمر للفترة الراهنة وسيكون نهارا لبعض الوقت".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: "الفترة المقبلة قد تشهد مزيدا من الإجراءات وسيتم الإعلان عن فترة تخفيف الأحمال".