شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: تسليم 65779 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك تنفيذاً لخطة وزارة التربية والتعليم بتطوير العملية التعليمية، وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وأكد وكيل الوزارة تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت بمعرفة قسم التطوير التكنولوجى بالإدارات ومسئولي وحدة I T بالمدارس استعدادا لتسليم الأجهزة للطلاب.
حضر تسليم الأجهزة للإدارات التعليمية محمد شعبان مدير إدارة الأمن، ومحمد أبو زيد مدير إدارة المخازن، ومحمد زغلول أمين المخازن، ومحمود رضا محاسب.
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