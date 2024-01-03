شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: المتقدمون للوظائف الحكومية يخضعون لامتحانات إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مارينا ثروت معاون رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتقييم القدرات، أن مسابقة 30 ألف معلم تم الإعلان عنها اليوم، ومستمرة حتى 31 يناير .

وأضافت معاون رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتقييم القدرات، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن

منظومة المسابقة المركزية خطوة مهمة لأن دستور مصر وظائف العامة حق للمواطنين بناء على الكفاءة دون وساطة ويليه قانون الخدمة العامة أن الوظائف العامة حق للمواطنين بنا على الكفاءة لذلك تم تدشين منظومة المسابقات الرسمية وبوابة الوظائف .

وأوضحت مارينا ثروت، أن بوابة الوظائف وهو موقع يتم الإعلان فيه عن كافة الوظائف في كافة مؤسسات الدولية والشروط الخاصة بكل وظيفة، ويتم تقديم المتسابقين إلكترونيا دون أي تدخل بشرى عبر هذه البوابة.

وأشارت معاون رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتقييم القدرات، إلى أن أي عدد يتقدم للمسابقات يتم التعامل معه ويتم عملية الفرز الإلكتروني ويتم فرز الأوراق لمعرفة مطابتهم للشروط المعلن عنها من عدمه، ويتم إجراء امتحانات إلكترونية للمتسابقين في الوظائف الحكومية.