شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تنفيذ مشروعات صرف مغطى في زمام 60 ألف فدان عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تواصل العمل على صيانة منظومة الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى حيث تم تنفيذ مشروعات خلال عام 2023 باستثمارات قدرها 1.60 مليار جنيه.

وأضاف سويلم، أن هيئة الصرف قامت بتطهير مصارف زراعية عمومية بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر ل 4444 مصرف وأعمال تجريف بكميات تصل الى 10 مليون متر مكعب لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق .

وأوضح سويلم، أنه تم تنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة لزمام 15 ألف فدان، كما تم الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان.

وكشف سويلم أنه من المستهدف خلال عام 2024 تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان.

وأوضح سويلم، أن فوائد مشروعات الصرف متمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات ، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية ، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.

وأشار سويلم إلى أن تصميم وتنفيذ شبكات الصرف المغطى عالية الجودة يحقق النجاح لعملية الصرف فى الأراضى الزراعية ، وأن إستمرار أعمال الصيانة الدورية لهذه الشبكات يمثل أداة رئيسية لتحقيق إستمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الإفتراضى لشبكة الصرف المغطى ، حيث يتم متابعة عملية غسيل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنوياً ، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية ، ومتابعة شكاوي المزارعين وأعمال الصيانة الدورية بمعرفة الإدارة العامة للتقييم بهيئة الصرف.