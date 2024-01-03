شكرا لقرائتكم خبر عن الكرة الأرضية تصل اليوم إلى أقرب مسافة من الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل الكرة الأرضية اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 إلى أقرب مسافة من الشمس "الحضيض" عند الساعة 03:38 صباحاً بتوقيت مكة (12:38 صباحاً بتوقيت جرينتش) بالتزامن مع فصل الشتاء في النصف الشمالي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن مدار الأرض حول الشمس بيضاوي الشكل وليس دائريا، لذلك فإن المسافة بيننا وبين الشمس تتغير على مدار عام، فعند الحضيض ستكون على مسافة 147,099,586 مليون كيلومتر أقرب بحوالى 5 ملايين كيلومتر إلى الشمس (المسافة بين مركز الأرض ومركز الشمس)، مقارنة بما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن عندما ستصل الأوج – أبعد مسافة من الشمس – في الرابع من يوليو على مسافة 152,096,155 كيلومتر من الشمس.

وفرق المسافة ليس كبيرًا بين الحضيض في يناير والأوج في يوليو ولكن هذا الاختلاف في المسافة يعنى أن قرص الشمس سيبدو ظاهرياً الآن أكبر قليلاً من المعتاد وأكثر إشراقًا بنسبة 7٪، ومع ذلك لا يذوب الثلج في النصف الشمالي، لأن الفصول الأربعة تحدث اساساً بسبب ميل محور دوران الأرض وليس قربها أو بعدها عن الشمس.

فخلال فصل الشتاء يكون القطب الشمالي مائلا بعيداً عن الشمس، في حين أنه خلال الصيف يكون مائلا باتجاه الشمس، وعلى الرغم من أن اقتراب وابتعاد الأرض ليس المسئول عن حدوث الفصول إلا أن ذلك يؤثر على طول تلك الفصول.

فعندما تكون الأرض قرب الشمس كما هو الآن فإنها تتحرك أسرع في مدارها، حيث تندفع بسرعه 30.3 كيلومتر بالثانية تقريباً مقارنة بسرعتها في أوائل يوليو، وبالتالي فإن فصل الشتاء في النصف الشمالي هو أقصر الفصول الأربعة.