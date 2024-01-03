شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور لجنة المصنفات بالمجمع المقدس بالكنيسة والان مع تفاصيل الخبر
وتعتبر لجنة المصنفات الكنسية إحدى لجان الإيمان والتعليم بالكنيسة، حيث تهتم بالإشراف على كل نواحى التعليم في الكنيسة سواء في المعاهد الدينية أوالتربية الكنسية أو الوعظ أو ما يصدر من كتب ومطبوعات وتسجيلات صوتية أو مرئية.
وقال القمص يوسف تادرس الحومى، أستاذ تاريخ الكنيسة وعلم المخطوطات بالمعاهد اللاهوتية في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن لجنة المصنفات الكنسية تعتبرتابعة للمجمع المقدس وتختص بالأفلام الدينية والدراما والمسلسلات والأفلام وما يتم عرضه على القنوات العامة غير الدينية فالقائمين على هذه الأعمال يحصلواعلى رأى اللجنة فى الأراء التى تخص الكنيسة، فمهمتها ليست رقابية ولكن إشرافية فقط، حيث تختص بالأفلام الدينية وإذا كان فيلم عن موضوع دينى.
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