شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخطوات والمستندات المطلوبة لفحص عداد المياه التالف بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للمواطنين في محافظة الجيزة التقدم بطلب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة في مختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، لفحص عداد المياه الخاص بهم للتأكد من سلامته في حال تعطله أو عدم تسجيله لقراءة دقيقة، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:





أولًا: المستندات المطلوبة-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

-بطاقة الرقم القومي للعميل.

-صورة آخر فاتورة مصدرة للعميل.

-التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

-البريد الإلكتروني للعميل.

-آخر قراءة في العداد عند رفعة للفحص.





ثانيًا: الإجراءات -قيام العميل باستيفاء طلب خدمة فحص العداد.

-قيام العميل بسداد قيمة فحص العداد والمديونية.

-رفع العداد وفحصه بالورشة ومعايرته.

-تركيب العداد مرة أخرى حال كونه سليم.

-تصفية الحساب والتسوية وفقا لقراءة رفع العداد وتقرير ورشة العدادات.

-حال تلف العداد يتم تركيب عداد جديد بدل من التالف بعد قيام العميل بسداد قيمته.

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة 4 طرق للتواصل مع الشركة لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو التالي:

-الموقع الإلكتروني للشركة http://www.gcww.com.eg.

-الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك http://www.facebook.com/Gizagcww.

-الواتس اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .

-الاتصال بالخط الساخن 125.