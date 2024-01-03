شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخطوات والمستندات المطلوبة لفحص عداد المياه التالف بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
أولًا: المستندات المطلوبة-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.
-بطاقة الرقم القومي للعميل.
-صورة آخر فاتورة مصدرة للعميل.
-التليفون الأرضي والمحمول للعميل.
-البريد الإلكتروني للعميل.
-آخر قراءة في العداد عند رفعة للفحص.
ثانيًا: الإجراءات
-قيام العميل باستيفاء طلب خدمة فحص العداد.
-قيام العميل بسداد قيمة فحص العداد والمديونية.
-رفع العداد وفحصه بالورشة ومعايرته.
-تركيب العداد مرة أخرى حال كونه سليم.
-تصفية الحساب والتسوية وفقا لقراءة رفع العداد وتقرير ورشة العدادات.
-حال تلف العداد يتم تركيب عداد جديد بدل من التالف بعد قيام العميل بسداد قيمته.
وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة 4 طرق للتواصل مع الشركة لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو التالي:
-الموقع الإلكتروني للشركة http://www.gcww.com.eg.
-الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك http://www.facebook.com/Gizagcww.
-الواتس اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .
-الاتصال بالخط الساخن 125.
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