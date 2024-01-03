شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: شهادة قياس مستوى المهارة "مميكنة" وعلامات مائية لمنع تزويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل، إن من أهم ما تم تنفيذه خلال عام 2023، هو تغيير شكل شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة من الشكل التقليدي الورقى المكتوب بخط اليد بدون أى علامات تأمينية لتصبح من أول العام 2023 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مُميكن ومطبوع، وذات علامات مائية للحد من أى طرق للتزوير.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم طباعة شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مركزيا بديوان عام الوزارة بالإدارة المركزية للتدريب المهني، وتسليمها لمديريات العمل بالمحافظات لتقوم بدورها بتسليمها للمواطن طالب الخدمة، كما ترتب على تطوير المنظومة إنشاء قواعد بيانات كاملة للعمال الحاصلين على ترخيص مزاولة الحرفة وربطها بقاعدة بيانات احتياجات سوق العمل.

وكان قد أصدر حسن شحاتة وزير العمل، قرار رقم 111 لسنة 2023 بخضوع عددا من المهن وعددها 435 مهنة لاختبارات قياس مستوى المهارة وفقا لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له، وجاء ذلك بناءا على دليل التصنيف المهنى المصرى الصادر عن مركز المعلومات واتخاذ القرار لمجلس الوزراء فى عام 2017، وأكد القرار إلغاء كل نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، وتتنوع تلك المهن الخاضعة لاختبارات مستوى المهارة، بين فنيين، ومزارعين، وعمال، وميكانيكى ولحام، وحداد، وغيرهم.