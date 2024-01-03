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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف نصائح هامة لاستخدام جهاز قياس السكرى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من النصائح الهامة لاستخدام جهاز قياس السكرى بشكل آمن والتى تمثلت فى :
١- يجب شراء الجهاز و الشرائط الخاصة به من موزع معتمد وموثوق.
٢- راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على التعليمات، حيث أنها قد تختلف من جهاز لآخر.
٣- استخدم حجم عينة الدم كما هو محدد في دليل المستخدم.
٤- استخدم فقط شرائط الاختبار المصممة لجهاز القياس الخاص بك.
٥- إدخال الشريط جيدا في الجهاز.
٦- شحن الجهاز بانتظام وعدم القياس أثناء انخفاض البطارية.
٧- قم بتخزين شرائط الاختبار حسب التوجيهات.
٨- لا تستخدم شرائط الاختبار منتهية الصلاحية.
٩- أحضر الجهاز عند مراجعتك للطبيب للإجابة على أي أسئلة ولإظهار كيفية قراءة النتائج.
نصائح لاستخدام جهاز قياس السكرى
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