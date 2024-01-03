شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف نصائح هامة لاستخدام جهاز قياس السكرى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من النصائح الهامة لاستخدام جهاز قياس السكرى بشكل آمن والتى تمثلت فى :​

١- يجب شراء الجهاز و الشرائط الخاصة به من موزع معتمد وموثوق.​

٢- راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على التعليمات، حيث أنها قد تختلف من جهاز لآخر.​

٣- استخدم حجم عينة الدم كما هو محدد في دليل المستخدم.​

٤- استخدم فقط شرائط الاختبار المصممة لجهاز القياس الخاص بك.​

٥- إدخال الشريط جيدا في الجهاز.​

٦- شحن الجهاز بانتظام وعدم القياس أثناء انخفاض البطارية. ​

٧- قم بتخزين شرائط الاختبار حسب التوجيهات.​

٨- لا تستخدم شرائط الاختبار منتهية الصلاحية.​

٩- أحضر الجهاز عند مراجعتك للطبيب للإجابة على أي أسئلة ولإظهار كيفية قراءة النتائج.