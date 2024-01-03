شكرا لقرائتكم خبر عن ألسن عين شمس تستضيف مدير مركز الترجمة والدراسات الحضارية بجامعة مانشستر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف كلية الألسن جامعة عين شمس، الدكتورة منى بيكر، مدير مركز الترجمة والدراسات الحضارية بجامعة مانشستر في إنجلترا ونائب رئيس الجمعية العالمية لدراسات الترجمة والثقافات المتعددةـ وأستاذ زائر في كل من جامعة هونج كونج بالصين وجامعة ميدليكس بالمملكة المتحدة وجامعة أوسلو بالسويد، ولها العديد من المؤلفات والدراسات في مجال الترجمة، وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح غدا الخميس الرابع من يناير 2024 بقاعة المؤتمرات بكلية الألسن.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أحد أهم علماء اللسانيات في العصر الحديث.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الضيفة ستقوم بإلقاء محاضرة عامة حول موضوع: Paratexts: Theory and Methodology“، التي ستشمل محاور مهمة في مجال دراسات الترجمة تطبيقا على أنواع مختلفة للترجمات، موضحة أن المحاضرة تأتى في إطار حرص الكلية على استضافة أصحاب السيرة الذاتية رفيعة المستوى لصقل خبرات ومهارات طلاب الألسن غلى مختلف المراحل الدراسية سواء الليسانس أو الدراسات العليا، مشيرة إلى أن رفع مستوى الأبحاث العلمية وتدويلها تأتى على رأس أولويات الجامعة لضمان تواجد الجامعة في التصنيفات العالمية.

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الدكتورة منى بكير صاحبة مدرسة علمية قريدةوثرية فيمجال دراسات الت جمة ولها العديد من المؤلفات والدراسات المهمة في هذا المجال منها:

• الترجمة والصراع

• قراءات نقدية في دراسات الترجمة

• مفاهيم نقدية

• موسوعة روتلج لدراسات الترجمة

• الترجمة والسياق

• النص والتقنية

• المترجمون في ساحة الحرب: القصص والرواة

• أخلاقيات إعادة السرد

• إعادة تأطير الصراع في الترجمة

• قضايا في بحوث الترجمة وعلاقتها بالعمل المهني

• الذخيرة اللغوية في دراسات الترجمة: نظرة عامة، ومقترحات لدراسات مستقبلية

• مراجعة للطرق المستخدمة في صياغة المصطلحات الجديدة في العربية

• اللسانيات والدراسات الحضارية.

كما أسست الدكتورة منى بيكر دار نشر سان جيرومSt.Jerome ، كما أسست كذلك المجلة العالمية المترجمTheTranslator.