شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 10 ساعات عن عدة مناطق بالطالبية والهرم مساء الجمعة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدة مناطق بالطالبية والهرم، وذلك من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 5 / 1 / 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 6 / 1 / 2024.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى تنفيذ أعمال صيانة بتغيير محبس 800 مم على خط MAIN HEADER والخاص بخط الطرد بمحطة رفع ترسا 6.

وأوضحت محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (كفر طهرمس - الطالبية فيصل - حسن محمد فيصل - التعاون - الطوابق - المطبعة - كعابيش - المريوطية - الصفا والمروة والمنشية - العريش - الكوم الأخضر مع شارع المستشفي – المريوطية هرم وفيصل).

وأكدت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.