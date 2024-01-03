شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من القراء يطالبون بزيادة الدعم المخصص لخدمات رعاية كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة الدعم المخصص لخدمات رعاية كبار السن، أيد غالبية القراء مطالب زيادة الدعم المخصص لخدمات رعاية كبار السن. وأيد 92% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص لخدمات رعاية كبار السن، بينما عارض 8% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص لخدمات رعاية كبار السن.

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